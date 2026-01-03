Juve Stabia: ecco Matheus Luz Priveato Dos Santos Accordo fino al 30 giugno 2028 con l'attaccante, reduce dall'avventura con il Saluzzo

Matheus Luz Priveato Dos Santos è un nuovo calciatore della Juve Stabia. Accordo fino al 30 giugno 2028 con l'attaccante, acquistato a titolo definitivo dal Saluzzo. "Sono molto orgoglioso di essere qui. Vestire questa maglia è un onore e darò tutto me stesso per questi colori. - ha spiegato - Ringrazio la società di avermi dato questa enorme opportunità, per me é tutto nuovo, e tutto bellissimo. Cercherò di abituarmi il più in fretta possibile all’ambiente, non vedo l’ora di scendere in campo e lottare insieme per grandi obiettivi. Forza vespe".

Il comunicato

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione a titolo definitivo dell’attaccante Matheus Luz Priveato Dos Santos dal Saluzzo. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. Nato Valença il 21 giugno 2002, Matheus in questa prima parte di stagione ha collezionato 17 presenze in Serie D, realizzando 8 gol e fornendo 3 assist".