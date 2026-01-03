Domani Lazio-Napoli, le probabili scelte di Sarri e Conte Due ballottaggi da sciogliere in casa azzurra

Ancora una trasferta, la sesta di fila tra campionato, Champions e Supercoppa per rispondere al Milan, ieri vittorioso a Cagliari con un gol di Rafa Leao. Sulla strada di Conte e del Napoli domani all'Olimpico c’è la Lazio dell’ex Maurizio Sarri.

Il tecnico azzurro non cambia, si prosegue sulla scia di Cremona e della Supercoppa. Dunque, 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic in porta, in difesa Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus che resta favorito su Buongiorno. Nessun dubbio su McTominay e Lobotka in mediana, a destra confermato Politano, mentre a sinistra da capire se Spinazzola ha smaltito l’affaticamento di Cremona. In caso contrario è pronto Gutierrez. In attacco ancora Neres ed Elmas a supportare Rasmus Hojlund.

Sarri risponderà con il suo proverbiale 4-3-3. Tra i pali Provedel, al centro della difesa Gila-Romagnoli, sulle corsie spazio a Marusic e Pellegrini. A centrocampo ci sarà Cataldi con Guendouzi e Basic, in attacco, partito Castellanos, dovrebbe toccare a Noslin con Zaccagni e uno tra Cancellieri e Isaksen a completare il tridente.