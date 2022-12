E' ai domiciliari ma viene sorpreso con la droga: arrestato nuovamente Blitz dei falchi della squadra mobile

I falchi della squadra mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in via Marco Polo dove hanno rinvenuto un involucro con circa 5,2 grammi di cocaina, 12 bustine contenenti circa 18,4 grammi di marijuana, 9 involucri con circa 42 grammi di hashish, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga, due telecamere collegate ad un impianto di videosorveglianza che inquadrava il ballatoio e la porta d’ingresso dell’abitazione e 26.915 euro.

Un 23enne napoletano sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.