A Scampia minori si affrontano armati di pistola davanti alla scuola: denunciati Rintracciati dalla polizia dopo l'esplosione di colpi d'arma da fuoco

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, sono intervenuti nei pressi di un istituto scolastico di viale della Resistenza per la segnalazione di esplosione di colpi di arma da fuoco.

La scoperta inquietante

Gli operatori hanno accertato che nel piazzale antistante la scuola uno studente era stato avvicinato ed aggredito da due coetanei ed uno dei due, dopo aver raggiunto un’autovettura, aveva estratto una pistola esplodendo in aria alcuni colpi a salve per poi dileguarsi.

I poliziotti, poco dopo, hanno rintracciato quest’ultimo in via Roma a bordo del veicolo trovandolo in possesso di una pistola a salve marca Bruni calibro 9 priva del tappo rosso, pertanto, dopo averlo identificato per un 15enne napoletano, lo hanno denunciato per minaccia aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere; mentre l’altro, anch’egli quindicenne, è stato poi rintracciato presso un diverso istituto scolastico ed è stato denunciato per gli stessi reati.