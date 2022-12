Patenti, carte d'identità e soldi: smantellata la centrale del falso Il gruppo criminale operativo tra Napoli, Caserta e Benevento. Arrestati un medico e un maresciallo

Sgominato dai carabinieri di Napoli e del comando Antifalsificazione monetaria un gruppo criminale specializzato in patenti, carte d'identità e banconote contraffatte. Il sodalizio - con base operativa tra Napoli, Giugliano, Villarica, Benevento e Teverola - aveva ramificazioni anche in Veneto, Emilia Romagna e Toscana, compresi contatti all'estero di Spagna e Francia.

Le accuse contestate agli indagati

Sette le persone destinatarie di misure cautelari, altre 8 quelle denunciate. Le accuse, a vario titolo, sono di associazione per delinquere finalizzata alla falsificazione di patenti di guida e certificati medici abilitanti alla guida di veicoli a motore; concorso nella produzione di banconote contraffatte del valore di 50 euro (la cui diffusione è documentata in Italia, Spagna e Francia); detenzione di programmi, dati informatici e strumenti destinati alla contraffazione e all'alterazione di monete, valori di bollo e carta filigranata; fabbricazione di carte d'identità valide per l'espatrio.

La centrale del falso

Le indagini, coordinate dalla Procura di Napoli Nord, lo scorso 21 novembre 2021 hanno portato all'individuazione di un centro di falsificazione - con tanto di stamperia clandestina - nel comune di Villaricca. All'interno gli investigatori hanno trovato macchinari tipografici e serigrafici e tutti gli strumenti necessari per la contraffazione, tra cui anche marche da bollo e timbri.

Anche un medico e un maresciallo tra gli arrestati

Tra le persone finite nel mirino degli investigatori anche professionisti e militari: un medico in servizio all'Asl Napoli 1 Centro e un maresciallo dell'Aeronautica figurano tra i 7 arresti disposti dal gip su riuchiesta della procura partenopea

I sequestri

Nell'ambito dell'operazione i carabinieri hanno sequestrato 49 patenti di guida, 6 patenti nautiche, 3 certificati di vaccinazione Covid, 8 fogli rosa, 3 permessi provvisori di guida e un certificato di abilitazione alla guida di veicoli a motore, tutti fasulli.