Ragazzina disabile pestata dal branco per un like: la denuncia della madre "Non possiamo più uscire di casa, ci insultano e minacciano. Abbiamo paura"

Era stata insultata e picchiata dal branco a causa di un like di troppo ad un ragazzo. Per la 13enne disabile, a cui è stata strappata una ciocca di capelli, e la sua famiglia i problemi, però, non sono finiti.

Infatti la madre della ragazza è tornata a rivolgersi a Pino Grazioli al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli per chiedere aiuto in quanto la famiglia si sente minacciata e ha paura di uscire di casa. Come riportato anche in una denuncia, la donna sarebbe stata minacciata ed insultata dalla madre di una delle ragazze coinvolte nel pestaggio. “Avete ragione ma non dovevate mettere in mezzo le guardie” - avrebbe affermato, tra le altre cose, la signora.

“Chiediamo che ci sia la massima allerta su questa situazione e che la famiglia della vittima venga tutelata e protetta. I protagonisti della violenza, chi li protegge e minaccia chi ha denunciato dovranno, invece, essere puniti a dovere. Nessuna attenuante per chi porta avanti la cultura della violenza.”- ha affermato Borrelli.