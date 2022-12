Ischia, il vescovo: le accuse di abusivismo sono come l'acqua calda sul cotto Usa un detto popolare il vescovo Pascarella, in occasione del primo dei funerali delle vittime

Le accuse di abusivismo piovute sulle case distrutte a Casamicciola subito dopo la tragedia sono state 'come l'acqua calda sul cotto'. Usa un detto popolare il vescovo di Ischia e Pozzuoli, Gennaro Pascarella, in occasione del primo dei funerali delle vittime della frana del 26 novembre. A Lacco Ameno, in una chiesa silenziosa e gremita, il presule ha celebrato le esequie di Eleonora Sirabella e Salvatore Impagliazzo, in forma privata come saranno anche i prossimi funerali delle altre vittime.

"C'è il tempo per ogni cosa, ora è il tempo di piangere con coloro che piangono e condividere il loro dolore; chi è sommerso da quello della perdita dei propri cari e anche chi ha perso la sua casa o l'ha vista gravemente danneggiata ha sentito alcune valutazioni a caldo sulla posizione delle loro abitazioni, come recita un proverbio popolare "Su cotto l'acqua calda": ci sarà poi il tempo delle analisi e degli interventi per prevenire altri disastri, ora è tempo della vicinanza e della condivisione, è tempo della preghiera", ha detto monsignor Pascarella.

"E' difficile pronunciare parole che esprimano e leniscano la sofferenza dei parenti delle vittime in questo momento; in questo evento drammatico che tutti ci ha scossi e che ha aperto ferite profonde in loro ed ha provocato domande anche rivolte a Dio le nostre parole rischiano di diventare vuote, inopportune. La nostra presenza è per pregare, la fede non toglie il dolore ma aiuta ad affrontarlo; Eleonora e Salvatore dovevano sposarsi e perciò mi sono venute in mente le parole della Bibbia, forte come la morte è l'amore, le sue vampe sono una fiamma del Signore, le grandi acque non possono spegnere l'amore e né i fiumi travolgerlo", ha concluso.