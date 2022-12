Il Papa invia a Casamicciola il suo Elemosiniere:Rosari benedetti per chi soffre Papa Francesco vicino agli isolani

Città del Vaticano – Per tutti coloro che a Ischia hanno perso un familiare o un amico, così come per chi ha visto distrutto in una notte il lavoro di una vita, la propria casa o il proprio negozio travolti dal fiume di fango, il giorno dell'Immacolata arriverà una carezza dal Papa. Per fare sentire agli ischitani la sua vicinanza Francesco ha deciso di inviare il Suo Elemosiniere a Casamicciola Terme proprio nei giorni in cui si celebrano i funerali delle dodici vittime. Il Vaticano ha annunciato che è suo desiderio «che a quanti sono stati colpiti dal lutto sentano il suo abbraccio per il tramite del cardinale Konrad Kraiewsk». A ciascuno dei familiari delle vittime ha destinato una corona del rosario affinche´ possano avere il conforto della fede e della preghiera. All'Angelus, due domeniche fa, ha voluto indirizzare parole di solidarietà senza mancare di ringraziare i volontari che in quelle ore stavano lavorando per liberare dal fango le strade e per ritrovare gli ultimi corpi senza vita travolti dall'alluvione.