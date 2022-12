Punta la pistola contro un’automobilista in coda nel traffico: arrestato Rapina aggravata, evasione e resistenza a pubblico ufficiale: maneette per un 22enne

Dovrà rispondere di rapina aggravata, evasione e resistenza a pubblico ufficiale un 22enne di Scampia già noto alle forze dell’ordine. E’ in moto, in sella con un complice lungo la rampa di uscita dell’asse mediano tra Piscinola e Scampia.

Punta la pistola contro un’automobilista in coda nel traffico. Vuole il portafogli.

Non è la prima rapina dell’anno e i carabinieri del nucleo operativo del Vomero lo sanno. Monitorano quel tratto di strada da tempo e in quel preciso istante non sono lontani.

Inseguono e raggiungono i due rapinatori.

Uno dei due riesce a fuggire mentre il 22enne viene bloccato dopo un’accesa colluttazione.

Sequestrata l’arma, una revolver a salve senza tappo rosso. Il giovane è ora in carcere, in attesa di giudizio e il complice, da ore attivamente ricercato.