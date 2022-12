Nell'isola devastata dalla frana denunciati altri tre giovani sciacalli Ischia, i controlli della polizia: avevano rubato un orologio antico ancora sporco di fango

Mentre l'isola vive altri due giorni di lutto cittadino per i funerali che tra oggi e domani sono in programma per l'ultimo saluto alle vittime della frana, ad Ischia c'è chi prova ad approfittare della tragedia.

Tra i denunciati anche due minorenni

La polizia ha infatti denunciato 3 giovani del posto, sorpresi nelle zone colpite dall'alluvione di Casamicciola. I tre - di 14, 17 e 22 anni, tutti originari di Forio - sono stati bloccati nei pressi di via Casa Mennella, una delle arterie travolte dalla furia del fango.

In giro con grimaldelli e attrezzi da scasso

Alla vista degli agenti hanno provato a nascondersi, ma sono stati fermati e perquisiti: con sé avevano un orologio antico ancora sporco di sangue, che secondo gli agenti è stato sottratto proprio dalle abitazioni sfollate. Sequestrati anche attrezzi utili allo scasso, tra cui chiavi e grimaldelli

Tutti e tre i ragazzi sono stati denunciati, ed i minorenni affidati ai genitori