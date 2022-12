Napoli, San Carlo all’Arena: arrestato uno spacciatore Le manette sono scattate ai polsi di un 28enne napoletano

Gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, nel transitare in via Arenaccia all’altezza di piazza Ottocalli, hanno notato uno scooter con a bordo un uomo che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad una persona per poi allontanarsi.

I poliziotti hanno raggiunto lo spacciatore ma lo stesso, dopo aver lasciato cadere a terra il mezzo, si è dato alla fuga a piedi fino a quando, giunto in via Filippo Maria Briganti, è stato bloccato e trovato in possesso di 5 stecche di hashish del peso di circa 11,2 grammi e 165 euro; inoltre, hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione dove hanno rinvenuto altre 36 stecche della stessa sostanza del peso di circa 142 grammi, 7 involucri contenenti circa 6,2 grammi di cocaina e 215 euro. Un 28enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.