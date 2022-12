Napoli: rapinato in casa da finti carabinieri e scaricato davanti al cimitero Momenti di terrore per un imprenditore: si indaga

Si fingono carabinieri con tanto di pettorine e rapinano un imprenditore. E' successo in via Toledo a Napoli. L'uomo era solo in casa all'interno del suo appartamento, quando hanno fatto irruzione i malviventi.

Sotto la minaccia di una pistola, con la scusa dover effettuare una perquisizione, gli hanno sottratto oro e denaro. Sono stati momenti di terrore. Poi dopo aver messo a segno il colpo lo hanno fatto salire su un'auto e scaricarlo davanti al cimitero di Poggioreale. Indagini in corso sull'accaduto da parte dei veri carabinieri.