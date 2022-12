Si sente male in chiesa: anziana invalida soccorsa dalla guardia agroforestale Il plauso del presidente nazionale Antonio D'Acunto alla squadra del distaccamento di Soccavo

La scorsa domenica nella chiesa di San Giovanni Battista in Soccavo una persona anziana invalida è stata colta da un malore, sembrerebbe un'ischemia, mentre si trovava all'interno della parrocchia. A soccorrerla i ragazzi della guardia Agroforestale italiana che, in quel momento, facevano servizio di accoglienza. Gli operatori hanno subito aiutato la donna ed hanno allertato i soccorsi.

"La Gai di Soccavo, in questo ultimo periodo, sta facendo parlare positivamente molto del suo operato nelle varie zone della IX Municipalità e per essere sempre presente per la collettività, specialmente verso i cittadini del quartiere", le parole di D'Acunto che ha ricordato anche l'inaugurazione del nuovo distaccamento dell'Ente a Soccavo, intitolato a Giancarlo Siani, in Piazza Ettore Vitale n. 58.