Accoltella la fidanzatina dopo una discussione, denunciato 18 enne napoletano La ragazza è andata al cardarelli da dove è partita la segnalazione

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’Ospedale “Cardarelli” per la segnalazione di una minorenne con ferite da arma da taglio.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che la giovane, poco prima, mentre passeggiava in via Nazario Sauro aveva avuto una discussione per futili motivi con il fidanzato il quale l’aveva colpita con un coltello per poi allontanarsi.

Gli operatori, grazie alle informazioni raccolte e con il supporto di una pattuglia del Commissariato Scampia, hanno rintracciato l’aggressore, un 18enne napoletano, presso la sua abitazione dove, nel giardino condominiale, hanno rinvenuto il coltello e lo hanno denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e lesioni personali aggravate.