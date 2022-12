Rissa tra bande di minorenni: 4 feriti a Napoli Europa Verde: "Colpire anche le famiglie se vogliamo fermare questa deriva"

E' di quattro feriti il bilancio di una rissa tra due gruppi di minorenni avvenuta nella serata di ieri, a Piazza Carlo III - a Napoli - per cause ancora in corso di accertamento come racconta l'ansa.

I quattro - ricoverati all'ospedale Pellegrini - sono un 14enne dimesso con un prognosi di 15 giorni; un 16enne dimesso con prognosi di 10 giorni; due 15enni ancora in osservazione ma

non in pericolo di vita.

"Oramai la situazione è fuori controllo. Se non si colpiscono le famiglie che spesso "addestrano" questi ragazzini a diventare sin da piccoli violenti o delinquenti o si disinteressano alla loro crescita questa deriva non si fermerà mai" dichiara il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.