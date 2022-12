Napoli, crollo al Corso Vittorio Emanuele: cede muro in viale Del Pino È crollata una porzione di muro di 10 metri al corso Vittorio Emanuele 494, all'altezza di via del P

Momenti di paura pochi minuti fa, nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 14 dicembre, al corso Vittorio Emanuele, nel cuore di Napoli: una porzione di un muro di circa 10 metri si è staccato in viale del Pino, nella zona del corso che sfocia in piazza Mazzini. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, così come i sanitari del 118: al momento non si registrerebbero feriti, ma la situazione è costantemente monitorata dai soccorritori e dalle forze dell'ordine, che proprio in questi momenti stanno eseguendo tutti gli accertamenti del caso e sono alla ricerca di eventuali dispersi.