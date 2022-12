Non hanno neanche la patente ma tentano di rubare un'auto: arrestati tre minori Sono stati sorpresi dai carabinieri a San Sebastiano al Vesuvio

È notte a San Sebastiano al Vesuvio. Siamo in zona centro e i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre del Greco stanno percorrendo via Giacomo Matteotti. Tra le altre c’è una jeep parcheggiata mentre un’altra auto è lì vicino ed è in moto.

Sono in 4 e stanno tentando un furto. I carabinieri intervengono e fermano tutti: nella jeep tre ragazzi vengono sorpresi con arnesi atti allo scasso mentre nel mezzo in moto pronto a partire un uomo.

La “vedetta”, un 25enne di Miano, è stato denunciato a piede libero mentre a finire in manette sono i 3 nell’auto e sono tutti minorenni. Hanno rispettivamente 16 e 17 anni, devono rispondere di tentato furto aggravato e sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.