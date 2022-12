Vomero, sorpreso con una forbice e due cacciaviti: denunciato Nei guai un 28enne napoletano

Gli agenti dei commissariati Vomero e Pianura, hanno notato due uomini che, alla loro vista, nel tentativo di eludere il controllo, si sono dati alla fuga in direzioni diverse.

I poliziotti, dopo un breve inseguimento terminato in via Gino Doria, hanno raggiunto e bloccato uno di loro trovandolo in possesso di due cacciaviti e una forbice, mentre l’altro è riuscito a far perdere le proprie tracce. Nei guai un 28enne napoletano con precedenti denunciato per porto d’armi ed oggetti atti ad offendere.