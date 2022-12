Napoli: Rapina a via Marina, carabinieri arrestano 36enne Strappa la carta di credito dalle mani di una ragazza e scappa

A Napoli i carabinieri della stazione Quartieri Spagnoli e quelli del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno arrestato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale un 36enne di origine nigeriana già noto alle forze dell’ordine.

È tardo pomeriggio e una 21enne passeggia in via Marina ed ha tra le mani una carta “bancomat”. L’uomo la osserva e le si avvicina. In un lampo le strappa la carta di debito e scappa. Degli agenti della polizia municipale vedono la donna urlare e intervengono tentando di bloccare il 36enne.

Risolutivo l’intervento dei Carabinieri che arrestano l'uomo, fermato con non poche difficoltà. Il 36enne si è dimenato anche nella gazzella ma fortunatamente il veicolo è equipaggiato per questi eventi e ha retto “l’urto”. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha giudicato il 36enne non affetto da disturbi di natura psichica. L’uomo, gode di buona salute, è stato trasferito nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.