Eroina e cocaina al Parco Verde di Caivano, arrestato 34enne Lo spacciatore ha tentato la fuga ma è stato bloccato dai carabinieri

Continuano i controlli dei Carabinieri nel Parco Verde di Caivano. I militari della locale stazione hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale G.C., 34enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Ore di osservazione dei carabinieri che studiano le mosse del 34enne e le diverse vendite ai “clienti” poi segnalati alla prefettura quali assuntori. Alla fine l’intervento dei militari e l’uomo, con l’aiuto di un complice, che tenta la fuga ma viene bloccato dai carabinieri. Il 34enne è stato trovato in possesso di 65 dosi di cocaina e 13 dosi di eroina. Sul complice sono in corso indagini per l’identificazione. Conte è ai domiciliari in attesa di giudizio.