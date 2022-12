Ruba un cellulare sulla Circumvesuviana: arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 33enne

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di darsi alla fuga mentre alcune persone lo indicavano come l’autore del furto di un cellulare.

I poliziotti, dopo un breve inseguimento terminato in via Galvani, hanno raggiunto e bloccato il fuggitivo trovandolo in possesso del cellulare; in quel momento, è sopraggiunta la vittima la quale ha raccontato che, poco prima, mentre si trovava a bordo del treno della Circumvesuviana, l’uomo le aveva strappato il cellulare dalle mani per poi darsi alla fuga.

Un 33enne napoletano con precedenti è stato arrestato per furto con strappo ed il cellulare è stato riconsegnato alla proprietaria.