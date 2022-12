Esplode bomba carta a scuola, paura e sconcerto: un docente ferito E' successo a Bagnoli all'interno dell'istituto alberghiero Rossini

Una bomba carta è stata fatta esplodere all'interno dell'istituto alberghiero Rossini. E' successo a Bagnoli in via Terracina.

Un boato ha scosso alunni e docenti. E' scattato subito l'allarme e sul posto sono giunte in poco tempo le forze dell'ordine. Il bilancio è di un ferito. Si tratta di un docente che fortunatamemte ha riportato solo lievi ferite con una prognosi di tre giorni.

Cosi' il deputato dei Verdi Francesco Emilio Borrelli:

“Un ragazzo ha fatto esplodere una bomba carta sulle scale dell’istituto alberghiero Rossini di via Terracina colpendo un professore che ora sta in ospedale e che non si può muovere perché è stato colpito dalle schegge di uno scalino alla gamba. A causa della botta non sente ancora ad un orecchio. Troppo spesso scuola e vandalismo vanno a braccetto, bisogna rimediare. Le scuole devono essere dei luoghi sicuri, anche così si combatte la dispersione scolastica. Servono molti più controlli ed anche interventi più duri nei confronti di chi mette in pericolo l’incolumità altrui o commette azioni sconsiderate. Inoltre avvicinandoci al 31 dicembre aumenteranno in modo considerevole gli episodi legati a petardi e botti, per cui chiediamo la massima allerta”.