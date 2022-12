Tre chili di tritolo pronto ad esplodere a Caivano: sfiorata tragedia I carabinieri hanno sventato un attentato. Ordigno inesploso davanti a un negozio di noleggio auto

Una bomba pesantissima, di quelle che avrebbero potuo fare danni e vittime. Questa mattina i carabinieri della compagnia di Caivano sono intervenuti in piazza Santa Croce per il rinvenimento di un ordigno inesploso.

La bomba di circa tre chili ripiena di polvere, chiodi e bulloni, sarebbe stata piazzata da ignoti davanti un’attività di noleggio auto. I carabinieri della stazione di Crispano e gli Artificieri del nucleo investigativo di Napoli hanno disinnescato l’ordigno pochi minuti fa.

Le indagini sono state subito attivate e rivolte essenzialmente all'attività commerciale davanti alla quale era stato piazzato l'ordigno. Una chiara intimidazione ma non si sa se ia fini estorsivi o per vendetta. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice evento.