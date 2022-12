A Napoli blatte e ragnatele in pasticceria: sequestrata una tonnellata di dolci Controlli pre natalizi dei Nas nelle attività commerciali

Blatte , scarafaggi e persino un topo morto. E' quello che hanno trovato i Nas in alcune pasticcerie e esercizi commerciali sottoposti a controlli nell'ambito dell''operazione compiuta in occasione delle festività natalizie.Per queste attività è scattata la chiusura. C'erano blatte, ragnatele e sporcizia in un laboratorio di pasticceria fresca di Napoli, di cui è stata disposta l'immediata chiusura. Sequestrati anche 1.000 Kg di prodotti dolciari e da forno detenuti in cattivo stato di conservazione. Sempre nel capoluogo campano è stata decisa la sospensione, di una pescheria, 5 minimarket ed un ristorante, in alcuni casi per mancanza dei titoli autorizzativi in altre per la presenza di scarafaggi e blatte.