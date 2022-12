Napoli, bulli fanno entrare uomo in un cassonetto e lo rovesciano a terra Borrelli: "Vergognosa vigliaccata di balordi ai danni di una persona fragile e indifesa"

Inviato al deputato di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, un video diffuso su tiktok da alcuni bulli che a Fuorigrotta, il quartiere di Napoli da cui proviene la segnalazione, inducono un uomo probabilmente fragile ad "accomodarsi" in un cassonetto dell’indifferenziata. Non paghi della bravata abbassano il coperchio del cassonetto contenete l’uomo e lo rovesciano sul marciapiedi.

“E’ sconcertante che i giovani per divertirsi abbiano bisogno di sviluppare prepotenze ai danni dei più fragili, che diversamente, andrebbero protetti piuttosto che trasformati in zimbelli. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, deputato di alleanza Verdi- Sinistra.

"Fragilità spesso fa il paio con solitudine e le persone con difficoltà pur di avere compagnia non si ribellano a certe vessazioni. Il branco che si diverte a discapito del più fragile è una scena raccapricciante a cui non ci si abitua mai, è bullismo. Abbiamo segnalato il video alle autorità per identificare i responsabili di questa vergogna".