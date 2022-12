Ruba scooter in 6 secondi e fugge: Rapina record a Napoli Identificato e arrestato l'autore

Con l’abilità di un delinquente incallito, in soli sei secondi, è salito su uno scooter parcheggiato in via Arenaccia, ha messo fuori uso il meccanismo di accensione e si è dileguato. Il tutto con una maestria che annichilisce. La vittima, che ha ripreso il raid, ha inviato le immagini al deputato Borrelli che non ha esitato a inviarle alle forze dell’ordine. “Il criminale in azione, sebbene indossasse un cappello, ha il viso scoperto ed è perfettamente identificabile. Ho inoltrato le immagini affinché si procedesse ad assicurarlo alla giustizia auspicando una pena esemplare per questo recordman del furto. La città è una polveriera, la delinquenza dilaga con modi sempre più violenti e con sempre maggiore abilità. A farne le spese cittadini alla mercé del malintenzionato di turno. Servono risposte immediate in termini di sicurezza, si proceda a rendere la città più vivibile. Pugno duro e pena certa contro il moltiplicarsi dei saccheggiatori”. Cosi Francesco Emilio Borrelli, deputato di Europa Verde.