Vede cliente pizzeria col rolex: entra, spara e se lo fa consegnare Ferito un uomo. In corso le indagini dei carabinieri

Aveva visto uno degli ospiti con un Rolex al polso. Cosi' ha deciso di fare irruzione in una pizzeria di Torre del Greco ( Napoli) chiuso al pubblico per un evento privato. E' accaduto ieri notte alle 2.30. Il rapinatore, armato di pistola, ha battuto tutto con il calcio dell'arma alla porta d'ingresso per farsi aprire. Poi ha esploso un colpo di pistola nelle vetrine, infrangendole. Una volta dentro pretendeva che gli consegnassero il prezioso orologio. Ma nessuno si faceva avanti. Così il rapinatore ha esploso un colpo a terra e il distruttore di rimbalzo ha ferito un uomo al tallone. Solo allora uno degli invitati ha consegnato il Rolex. Il ferito e' stato soccorso e portato in ospedale, dimesso con tre giorni di prognosi. Sono in corso indagini dei carabinieri.