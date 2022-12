Ladri in canonica durante la messa di Natale. "Vi perdono, ma ritrovate la fede" Il parroco di Qualiano posta il video denuncia

«Hanno svaligiato la canonica ma non mi hanno tolto la gioia del Natale». Lo ha denunciato sui social il parroco della chiesa Maria Santissima Immacolata di Qualiano, Francesco Martino nel videomessaggio di auguri ai fedeli, mostrandoquanto accaduto nella sua parrocchia.

I ladri hanno forzato la porta della canonica proprio mentre il parroco stava celebrando la messa di Natale. Hanno rotto la serratura e poi hanno preso le camicie del sacerdote annodandole per farne una corda utilizzata per calarsi dalla finestra. Un video che in poche ore ha fatto su Fb migliaia e migliaia di visualizzazioni con centinaia di commenti di solidarietà al parroco, che nel video postato mostra, con coraggio, la sua volontà di non piegarsi e arrendersi alla violenza del crimine. "E' comunque una giornata di gioia. Sono giorni di festa e amore, i criminali non ci tolgano la gioia delle feste, del Natale. Il male sta prendendo piede ovunque, dobbiamo difendere la fede e il bene".