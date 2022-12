Scampia: arrestato uno spacciatore Le manette sono scattate ai polsi di un 23enne rumeno

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Giuseppe Fava un uomo a bordo di un’auto ricevere qualcosa da un giovane in cambio di una banconota per poi allontanarsi velocemente.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 13 bustine contenenti circa 16 grammi di marijuana e 250 euro.

Un 23enne rumeno con precedenti, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.