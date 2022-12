Racket delle estorsioni a Napoli ai danni di un commerciante: sette fermi L'inchiesta della direzione antimafia di Napoli

La squadra mobile di Napoli e il commissariato di polizia di Scampia hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto emesso dalla procura della repubblica presso il tribunale di Napoli, direzione distrettuale antimafia nei confronti di sette persone tutte ritenute gravemente indiziate di estorsione e tentata estorsione commessa dal mese di settembre 2022 ad oggi, a Napoli, in danno di un’attività commerciale.

L'inchiesta

La complessa attività di indagine effettuata dagli uffici investigativi e coordinata dalla locale Dda ha consentito di cristallizzare le richieste estorsive che gli indagati avrebbero posto in essere in danno dei titolari di un negozio di abbigliamento della zona di Chiaiano, dal mese di settembre 2022 ad oggi.

Ecco come era articolato il sistema

In particolare, le condotte estorsive sarebbero consistite nell’impossessarsi di merce senza il pagamento di corrispettivo in denaro, in continue richieste di aperture di credito e nell’imposizione di gadget natalizi e in ultimo nella richiesta di pagamento della quota di 1.500 euro quale corrispettivo delle tre rate annuali (Natale, Pasqua e ferragosto) dovute ai clan.