Massa Lubrense: Botti di capodanno. Carabinieri arrestano 23enne incensurato Sequestrati 300 grammi di botti illegali

La notte di Santo Stefano si sta avvicinando ed è incessante l’attività di controllo dei carabinieri del comando provinciale di Napoli volta a tutelare la collettività.

A Massa Lubrense i carabinieri della stazione di Piano di Sorrento insieme a quelli della locale stazione hanno arrestato per detenzione di materiale esplodente un 23enne incensurato di Massa.

I militari hanno perquisito l’abitazione del ragazzo e in un deposito a lui in uso hanno rinvenuto e sequestrato 300 grammi di botti illegali. Ordigni artigianali ed esplosivi a tutti gli effetti.

Sequestrati anche altri 3 chili e 800 grammi di fuochi pirotecnici categorizzati ma detenuti senza il porto d’armi.

Per il sequestro degli ordigni è stato necessario l’Intervento del nucleo artificieri del comando provinciale di Napoli che ha messo in sicurezza la zona prima di poter precedere al sequestro. L’arrestato è in attesa di giudizio.