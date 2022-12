Piano di Sorrento, allarme furti in appartamento: sos dei cittadini Diversi episodi si sono verificati a cavallo tra Natale e Capodanno, indagano gli agenti di polizia

Indaga la Polizia di Stato del Commissariato di Sorrento sulla serie di furti nelle abitazioni che si sono verificati tra Natale e Capodanno in Penisola Sorrentina, ma soprattutto a Piano di Sorrento dove si sono registrati diversi episodi. Nel mirino gli appartamenti della Via dei Platani, la parallela alla statale sorrentina 145, Corso Italia, dove i ladri hanno messo a soqquadro un appartamento impossessandosi di un ricco bottino in preziosi e denaro.

Nel mirino appartamenti anche in pieno centro e nel borgo di San Liborio

Gli agenti del Commissiariato sono intervenuti per individuare testimoni e cercare di ricostruire l'episodio individuando gli autori del furto. La strada è servita dal sistema di videosorveglianza del Comnune che potrebbe agevolare il compito delle forze dell'Ordine. Altri episodi si sono verificati in un appartamento a Corso Italia, in pieno centro e a poca distanza dalla Caserma dei Carabinieri e nel borgo di San Liborio dove il colpo non è andato a buon fine per l'arrivo di alcuni residenti.

Insomma un fine d'anno turbato da episodi criminali poco frequenti, ma che fanno sospettare l'esistenza di una banda che sta operando in loco richiamano alla memoria analoghe vicende di qualche anno fa quando una vera e propria banda di ladri dell'est aveva preso di mira la Costiera mettendo a segno numerosi furti in appartamento prima di essere sgominata dalla forze dell'ordine.

I residenti non nascondono le preoccupazioni per quanto accaduto: "Coi tempi che corrono e la crisi che c'è questi episodi sono destinati solo ad aumentare - dichiara una signora che abita nel Parco dei Platani - e rischiamo di non poterci allontanare da casa visto come sono intraprendenti e attivi in qualunque ora del giorno. Anche i vigili urbani dovrebbero fare più controlli anche di persone che spesso si vedono aggirare con fare sospetto, evidentemente per controllare le nostre abitudini".