Vendita abusiva ed esplosione di fuochi pirotecnici: ancora sequestri e denunce L'intervento dei carabinieri della compagnia Napoli centro

A Napoli in piazza carità i carabinieri della compagnia centro hanno denunciato un uomo per vendita abusiva di fuochi pirotecnici e due ragazzi per esplosioni pericolose.



Il primo ad essere denunciato è un 58enne. I militari, hanno controllato l’uomo che vendeva fuochi d’artificio su una bancarella. Dagli accertamenti è emerso che il 58enne non è in possesso dei titoli autorizzativi previsti e per questo è stato denunciato. Sono quasi 1.400 i fuochi sequestrati per la successiva distruzione.



Durante i controlli, lì vicino, i militari hanno notato i due giovani che si divertivano a lanciare diversi “botti” su via Toledo, colma di turisti e visitatori. I ragazzi prendevano i petardi dalla bancarella del 58enne come a voler mostrare la merce. I due hanno 18 e 17anni e sono stati denunciati per accensioni ed esplosioni pericolose.