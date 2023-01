Compra dei pastori online: gli arriva un pacco con 10 chili di marijuana E' accaduto ad un pensionato di san Giorgio a Cremano che ha ricevuto il pacco il 2 gennaio

Incredibile regalo del 2023 per un ignaro pensionato di San Giorgio a Cremano che aveva ordinato una scena campestre per il suo presepe e si è visto recapitare nel pacco dieci chili di droga dalla Spagna.

L’anziano, nei giorni immediatamente successivi al Natale aveva bisogno di una scena campestre per completare la tradizionale natività. Non ha voluto recarsi a San Gregorio Armeno, la via dei presepi, pensando alla folla che di solito si registra nelle stradine del centro storico, e ha scelto di affidarsi all' e- commerce, anche con la speranza di risparmiare. Trova l’agognata scena campestre su un sito spagnolo: un agricoltore che pota una pigna d’uva dalla vite, col figlio vestito di stracci ci che regge una sporta di vimini al costo di 45,68 euro comprese spese di spedizione, consegna in pochi giorni.

E così è stato. Il pacco è arrivato il 2 gennaio. Ma non appena il corriere lo consegna l'uomo pensa che sia un poì troppo voluminoso per contenere due pastori. Con le forbici taglia lo scotch e scarta l'involucro di compensato. Non appena lo apre ecco la sorpresa: un carico di 10 chili di marijuana. Tutta sottovuoto.

L'anziano chiama subito i carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano che avviano le indagini. La droga finisce sotto sequestro e si cerca di risalire alla filiera che ha portato allo scambio di persona.