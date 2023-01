Napoli: arrestati due uomini per furto Le manette sono scattate ai polsi di due napoletani di 25 e 17 anni

Gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare nei pressi del cimitero di via Argine hanno notato uno scooter con a bordo un uomo che, con il piede, ne stava spingendo un altro con una persona a bordo; il conducente del primo motoveicolo, alla loro vista, ha accelerato la marcia fino a quando, con il supporto di una volante del commissariato Ponticelli, i due sono stati raggiunti e bloccati.

Inoltre, i poliziotti hanno accertato che il motociclo spinto presentava il nottolino di accensione ed il bloccasterzo rotti e che era stato rubato, poco prima, in via Chiatamone, mentre nel sottosella dell’altro veicolo hanno rinvenuto diversi arnesi atti allo scasso.

Due napoletani di 25 e 17 anni, con precedenti di polizia, sono stati arrestati per furto aggravato, il 25enne è stato, altresì, denunciato per guida senza patente avendo reiterato la violazione nel biennio mentre lo scooter in suo uso è stato sottoposto a sequestro amministrativo poiché privo della copertura assicurativa.