Napoli, via Toledo, tenta una truffa in un negozio di abbigliamento: denunciata Rapido intervento della polizia. Nei guai una 55enne di Lacco Ameno

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, sono intervenuti in un’attività commerciale di via Toledo per una segnalazione di tentata truffa.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dalla responsabile del negozio la quale ha indicato una donna che, poco prima, si era recata alla cassa, munita di scontrino, per rendere alcuni capi di abbigliamento per un valore di 260 euro. L'operatore di cassa, all’atto del controllo, aveva riscontrato un’incongruenza tra i capi consegnati e quelli scaricati dal sistema informatico. Una 55enne di Lacco Ameno è stata denunciata per tentata truffa.