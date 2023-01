"Befana sicura", la Finanza di Napoli sequestra oltre 12mila prodotti fasulli Nel mirino 1 commerciante e 5 ambulanti: da Super Mario a Chiara Ferragni, tutti marchi contraffatti

Befana sicura, la Guardia di finanza di Napoli ha sequestrato oltre 12mila articoli per bambini contraffatti e denunciato 6 persone.

I baschi verdi hanno apposto i sigilli a più di 10mila giocattoli in un negozio del centro storico di Napoli gestito da un imprenditore cinese. Prodotti con noti marchi come Super Mario, Sonic, Avengers, Peppa Pig: tutti fasulli, come contestato dalle fiamme gialle.

Altro blitz nei quartieri Mercato e Fuorigrotta: sequestrate migliaia di calze della Befana sulle bancarelle. Disney, Chiara Ferragni, Kinder e Simpson alcuni dei marchi contraffatti.

Negli ultimi due mesi, la Finanza di Napoli, complessivamente, ha sequestrato quasi 5 milioni e mezzo di prodotti falsi o non sicuri.