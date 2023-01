Due minori rapinano un motorino con la pistola: presi La polizia li ha individuati in via Marconi

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Gabriele D’annunzio, sono stati avvicinati da due persone le quali hanno raccontato che, poco prima, due individui le avevano minacciate con una pistola per poi rapinarle del ciclomotore.

Poco dopo, i poliziotti, grazie alla descrizioni fornite e con il supporto di una pattuglia del Commissariato San Paolo, hanno rintracciato in via Marconi i due mentre spingevano lo scooter rapinato poco prima; questi ultimi, alla vista dei poliziotti, si sono dati alla fuga ma sono stati raggiunti e bloccati.

Due sedicenni, di cui uno con precedenti di polizia, sono stati denunciati per rapina aggravata; inoltre, il 16enne incensurato è stato altresì denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere poiché trovato in possesso di un coltello a serramanico.