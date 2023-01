Borgo Sant’Antonio a Napoli: due denunce per ricettazione Nei guai due napoletani di 42 e 32 anni

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, sono intervenuti in via Titina De Filippo per una segnalazione di una società che aveva localizzato, grazie al sistema gps, uno scooter provento di furto.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato che in un’officina meccanica vi era un uomo intento a smontare alcuni pezzi di motore dal motoveicolo segnalato.

Gli operatori, una volta entrati, hanno verificato che allo scooter era stata apposta la targa di un altro veicolo; inoltre, hanno rintracciato il proprietario della targa accertando che lo stesso aveva acquistato il mezzo segnalato, già privo di targa, apponendovi la sua.

Due napoletani di 42 e 32 anni con precedenti sono stati denunciati per ricettazione; infine, la targa e l’officina sono state sequestrate mentre il veicolo è stato restituito al proprietario.