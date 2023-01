Sorpreso dai carabinieri mentre cede una dose: arrestato 42enne Lotta al consumo e spaccio di droga

I carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna hanno arrestato per spaccio di droga un 42enne del posto, già noto alle forze dell’ordine.

Lo scenario è ancora quello della “219” e l'uomo è in strada. I militari lo sorprendono mentre cede una dose in cambio di denaro ad un giovane cliente della zona.

Non era l’ultima da piazzare perché addosso aveva ancora 17 palline di cocaina, 13 di crack e 6 bustine di marijuana. E poi contanti, banconote di piccolo taglio che sommate arrivavano a 715 euro. Un bottino niente male, frutto verosimilmente di un’attività florida. Il 42enne è finito in manette ed è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.