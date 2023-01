Movida: giro di vite della polizia a Napoli Ecco i risultati dei controlli

Nell'ambito dei servizi predisposti dalla questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei Commissariati San Ferdinando, Decumani, Montecalvario e Vomero, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, con il supporto del Reparto Mobile, hanno effettuato controlli a Chiaia, al centro storico, nei Quartieri Spagnoli e al Vomero.

Nel corso dell’attività gli operatori in zona Chiaia ed in particolare in via Bisignano hanno identificato 15 persone e controllato 8 veicoli e 3 esercizi commerciali.

Ancora, nelle vie Cisterna dell’Olio, Benedetto Croce, dei Tribunali, largo Banchi Nuovi, largo Giusto, nelle piazze San Domenico Maggiore, San Gaetano, del Gesù Nuovo ed in piazzetta Nilo sono state identificate 57 persone.

Inoltre, gli agenti del Commissariato Montecalvario, nei Quartieri Spagnoli ed in particolare in via Toledo e in vico Lungo Teatro Nuovo, hanno identificato 14 persone e controllato 3 esercizi commerciali.

Infine, a San Martino, nelle piazze Vanvitelli e Medaglie D’Oro e nelle vie Giordano, Scarlatti e Falcone sono state identificate 21 persone, di cui 2 con precedenti di polizia.