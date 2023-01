Capri, rinviata al 16 gennaio la chiusura della funicolare Slitta di una settimana la chiusura dell'impianto

Rinviata l'annunciata chiusura della Funicolare di Capri che doveva chiudere lunedì 9 gennaio per consentire il regolare svolgimento dei programmati lavori di ordinaria manutenzione. Per altri sette giorni l'impianto resterà in funzione e i previsti lavori inizieranno lunedì 16 gennaio come ha annunciato il direttore d'esercizio Pasquale Santoro.

Gli affezionati passeggeri del mezzo più amato dell'isola, che collega il porto di Marina Grande con la Piazzetta di Capri, hanno accolto con soddisfazione la notizia e potranno percorrere il tragitto in pochi minuti, circa cinque, per raggiungere la destinazione della Piazzetta o dell'antico borgo marinaro di Marina Grande.