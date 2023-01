Sorpreso a rubare tubi di rame da un edificio: arrestato In manette un 34enne per furto aggravato

Gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra, sono intervenuti in via Ferrante Imparato per una segnalazione di rumori sospetti provenienti da uno stabile.

I poliziotti, una volta sul posto, sono stati avvicinati da un passante il quale ha raccontato che, poco prima, aveva visto una persona intenta ad asportare del materiale dall’edificio, pertanto aveva contattato il 113, gli operatori sono entrati nello stabile e hanno notato un uomo che, alla loro vista, si è lanciato da una finestra e, dopo aver scavalcato il muro di recinzione, ha tentato di darsi alla fuga.

Gli agenti lo hanno raggiunto e bloccato accertando che aveva asportato 12 tubi di rame del peso di 15 kg e 12 anelli in ferro; inoltre, hanno verificato che la finestra dell’edificio era stata danneggiata. Un 34enne napoletano con precedenti, è stato arrestato per furto aggravato.