Napoli, sorpreso con un’arma in un appartamento: arrestato Controlli della polizia

Gli agenti della squadra mobile e del commissariato di Afragola hanno effettuato un controllo in via della Bussola presso l’abitazione in uso ad un uomo trovandolo in possesso di una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa e con 6 cartucce. Un 31enne napoletano con precedenti, è stato arrestato per detenzione illegale di arma e ricettazione.