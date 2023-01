"Visitatemi o sfascio tutto" ancora aggressioni ai medici in ospedale Ha preso a calci e pugni porta d'ingresso del pronto soccorso danneggiando un tabellone

"Mi dovete visitare altrimenti sfascio tutto!". E' esplosa così, all'ospedale Villa Betania a NAPOLI, la rabbia di una donna che, impaziente di aspettare il proprio turno, ieri ha dato in escandescenza inveendo contro i sanitari e prendendo a calci e pugni la porta d'ingresso del pronto soccorso. A segnalare l'episodio è l'associazione Nessuno tocca Ippocrate su Facebook. E' la seconda aggressione, in questi pochi giorni del nuovo anno, nell'Asl NAPOLI 1. La donna - rivelatore dall'associazione - avrebbe anche danneggiato il tabellone delle informazioni affisso al muro della sala d'attesa. Gli infermieri di triage hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine, che hanno identificato la donna. Si tratta di una 52enne napoletana con precedenti, che ora è stata denunciata per danneggiamento aggravato.