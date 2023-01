Ho trovato il suo portafoglio. Lo rivuole? Deve darmi 250 euro Carabinieri arrestano 45enne per estorsione a Napoli

I carabinieri della stazione di Napoli Stella hanno arrestato per estorsione una 45enne incensurata di origini srilankesi. Titolare di un minimarket nel rione sanità, la donna avrebbe trovato un portafogli, smarrito il giorno prima da un connazionale.



All’interno una carta di credito e i documenti di un 42enne. La negoziante, piuttosto che allertare le forze dell’ordine, avrebbe contattato la vittima e chiesto 250 euro come “contropartita” per la restituzione.



La vittima, invece, ha immediatamente composto il 112. L’incontro è stato organizzato discretamente dai militari, intervenuti solo a scambio avvenuto. Per la 45enne, ora ai domiciliari, sono scattate le manette. Portafogli e denaro sono tornati nelle tasche del legittimo proprietario.