Napoli, Lungomare. Evade dai domiciliari: denunciato Nei guai un 25enne napoletano

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in viale Dohrn uno scooter con a bordo due persone accertando che il conducente, identificato per un 25enne napoletano, si era allontanato dal proprio domicilio dove è sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, pertanto lo hanno denunciato per evasione.

Inoltre, gli sono state contestate due violazioni del codice della strada per guida con patente sospesa e mancata copertura assicurativa.