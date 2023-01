Scontri tra Ultras: verso divieto trasferte per Napoli e Roma Il capo della polizia Giannini: "Molto grave quanto accaduto ma evitato il peggio"

"Ciò che è accaduto domenica scorsa è molto grave, ma grazie all'attività di prevenzione e intervento siamo riusciti a impedire un contatto diretto tra i due gruppi di tifosi di dimensioni più ampie, ea evitare conseguenze ben peggiori", dice il capo della polizia Lamberto Giannini al Corriere della Sera a proposito degli scontri in autostrada fra ultras del Napolie della Roma.

Gli scontri "hanno messo a repentaglio l'incolumità pubblica e la sicurezza dei trasporti. Bisogna però considerare anche quello che non è accaduto grazie all'attività informativa e di prevenzione", aggiunge Giannini. Sulla liberazione degli ultras romanisti arrestati il ??capo della Polizia dichiara che si "tratta di decisioni dei giudici relative alla fase cautelare che non posso e non intendo commentare, ma le nostre indagini vanno avanti". "Nuove misure sono sempre possibili, ma penso sia necessario mantenere un certo grado di proporzionalità e distinguere i violenti che mettono in pericolo la sicurezza pubblica da chi vuole solo assistere alle partite. Da ogni evento critico dobbiamo trarre indicazioni per capire come migliorare il nostro servizio e l'evoluzione del fenomeno".

Intanto si va verso il divieto totale di trasferte sia per il Napoli che per la Roma con conseguente chiusura dei rispettivi settori ospiti.