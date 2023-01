Caos Circumvesuviana, Sagristani: lunedì l'incontro con prefetto e De Gregorio Si riunisce per la prima volta il "tavolo sull'accessibilità" in prefettura a Napoli

All'indomani dell'ennesimo guasto sulla linea ferroviaria dell'Eav tra le stazioni di Moregine e Pompei e che giovedì ha mandatoin tilt il trasporto lungo la tratta Sorrento-Napoli, è arrivata l'attesa convocazione del Prefetto di Napoli per i sindaci dei sei Comuni della Penisola Sorrentina che lunedì 16 gennaio, insieme ai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali del comparto turistico si incontreranno col Presidente dell'Eav Umberto De Gregorio per istituire il "tavolo sull'accessibilità" e fare il punto sulla situazione del trasporto ferroviario.

Sagristani: "Non cerchiamo capri espiatori, ma la soluzione ai problemi del trasporto"

A dar voce alle amministrazioni locali e agli utenti esasperati dal protrarsi infinito di una crisi che appare senza sbocchi, se non negli a venire come preannunciato da De Gregorio, è stato il sindaco di Sant'Agnello Piergiorgio Sagristani che nell'intervista rilasciata a Otto Channel tv evidenzia l'insostenibilità della situazione e l'urgenza di trovare soluzioni che diano risposte immediate: "Non cerchiamo capri espiatori - ha sottolineato Sagristani - piuttosto riscontri concreti alla domanda di normalizzazione del servizio pubblico nell'immediato per garantire che i viaggi in Circum non si trasformino, come avviene purtroppo da troppo tempo, in viaggi della speranza impiegando tre ore per arrivare da Sorrento a Napoli o addirittura senza riuscire proprio ad arrivarci, come è successo ieri mattina".