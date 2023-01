Violento schianto tra due auto a Pozzuoli: è morta una delle due donne coinvolte Era stata ricoverata in condizioni disperate al Cardarelli a Napoli

Non ce l'ha fatta all'ospedale Cardarelli di Napoli una delle due donne coinvolte nel gravissimo incidente stradale avvenuto mercoledì a Pozzuoli in via Nerone. Uno scontro frontale piuttosto violento tra due auto che procedevano in direzione opposta. A perdere la vita una 49enne residente nei pressi del porto di Pozzuoli. La donna era stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in condizioni disperate in ospedale dove i medici hanno fatto l'impossibile per strapparla alla morte. Purtroppo il suo cuore si è arreso per sempre a a seguito delle gravissime lesioni riportate.